Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupaya veda etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'da dikkat çeken detay! Oynamadığı maçlarda...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson bu maçta dinlendirilirken, Danimarkalı stoperin oynamadığı maçlarda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda hakem kararları tepkiyle karşılanırken teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyona gitmesi eleştirildi.
Aslan'da en çok Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yokluğu hissedildi.