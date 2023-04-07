Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den flaş sözler! "Kalmak istiyorum ama... "
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan 30 yaşındaki santrfor, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Icardi'nin gündem yaratan o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Icardi bu sezon Cimbom'da 17 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı.