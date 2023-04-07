Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine düşünülen Dominik Livakovic'le ilgili haberler gelmeye devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a Livakovic transferinde dişli rakip!
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Kaleye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i gündemine almıştı. Ancak Cimbom'a İspanya'dan dişli bir rakip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Hırvat basını, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki eldivenin iki ciddi talibi olduğunu yazdı.
Fotomaç'ın haberine göre başarılı file bekçisiyle hem Galatasaray'ın hem de Villarreal'in ilgilendiğini duyururken, ayrıca da Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını da özellikle belirtti.