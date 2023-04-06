Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Hajı Wright geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.
Haji Wright'tan flaş Galatasaray yorumu! Transfer...
Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'un yıldız futbolcularınından olan Haji Wright yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Geleceği ile ilgili yorumlar yaparken Galatasaray ve İnter'e transferinden bahsetti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yayıncı kuruluş'un sorularını yanıtlayan Haji Wright, "Geleceğimi düşünmek durumundayım. Bugünkü performansımın yarını etkileyeceğini düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yaz döneminde benim de kendime göre hedeflerim var." dedi.
Tek hedefinin Premier League'de oynamak olduğunu dile getiren Wright, "Umarım bir gün Premier League'de futbol oynama şansı bulurum" dedi.