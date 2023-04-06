Bir dönem Galatasaray ile anılan Wright, "Galatasaray çok büyük bir camia... Fantastik oyunculara sahip. Benim de böyle bir takımla transfer dedikodularım çıkıyorsa, bu benim doğru yolda olduğumu gösterir. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.