Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Mauro Icardi ateş püskürdü! "Yılın soygunu"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Maç sonu Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ateş püskürdü ve "Yılın soygunu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.
Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.