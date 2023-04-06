Atiba Hutchinson
40 yaşındaki Kanadalı Önlibero 2013-2014 seoznunda PSV Eindhoven'den Beşiktaş'a bedelsiz transfer oldu. Güncel olarak 200 bin Euro değeri var.
Atiba Hutchinson
40 yaşındaki Kanadalı Önlibero 2013-2014 seoznunda PSV Eindhoven'den Beşiktaş'a bedelsiz transfer oldu. Güncel olarak 200 bin Euro değeri var.
Yusuf Yazıcı
26 yaşındaki milli futbolcu sezon başında LOSC Lille'den Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel olarak 11.50 milyon Euro değeri var.
Ezgjan Alioski
31 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek sezon başında Al-Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu. Güncel olarak 4.80 milyon Euro değeri var.
Milot Rashica
26 yaşındaki Kosovalı sağ kanat sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel olarak 7.50 milyon Euro değeri var.
Marek Hamsik
35 yaşındaki Slovakyalı merkez orta saha 2021-2022 sezonunda IFK Göteborg takımından Trabzonspor'a bedelsiz transfer olmuştu. Güncel olarak 1.80 milyon Euro değeri var.
Juan Mata
34 yaşındaki İspanyol on numara sezon başında bedelsiz olarak Manchester United'dan Galatasaray'a transfer oldu. Güncel olarak 1.50 milyon Euro değeri var.
Enner Valencia
33 yaşındaki Ekvardorlu forvet 2020-2021 sezonunda Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katıldı. Güncel olarak 3.80 milyon Euro değeri var.
Dele Alli
26 yaşındaki İngiliz on numara sezon başında Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel olarak 11 milyon Euro değeri var.
Miha Zajc
28 yaşındaki Slovenyalı merkez orta saha oyuncusu Empoli'den 3.50 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Güncel olarak 5.50 milyon Euro değeri var.
Nathan Redmond
29 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu bu sezon Southampton'dan Beşiktaşa kiralık transfer oldu. Güncel olarak 9.50 milyon Euro değeri var.
Mauro Icardi
30 yaşındaki Arjantinli santrfor sezon başında Paris Saint-Germen'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Güncel olarak 18 milyon Euro değeri var.