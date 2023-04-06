Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan flaş Lale Orta paylaşımı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi ve maçı 3-2'lik skorla kaybetti. Müsabaka sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan MHK Başkanı Lale Orta'yla ilgili flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan Galatasaray, 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü.