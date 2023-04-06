Ne hakaret ne başka bir şey var. Sadece merakımı bildirdim. Lale Orta da benim de ismimi vererek, cevap verdi. Onun yanında PFDK'da yargılanacağım. Çok fazla da bu konularda konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda yapılmaz. Her takım için aynı şeyi dileyeceğim. Aslında çok basit şeyler.