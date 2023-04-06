UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünün de yer aldığı 2021-22 sezonu mali raporunu yayımladı.
UEFA'dan Türk kulüplerine dev gelir!
Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2021-2022 sezonunda kendi organizasyonlarına katılan kulüplerin elde ettiği geliri açıkladı. Türk takımlarından en çok parayı kimin kazandığı da ortaya çıktı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazançları...
Buna göre katılımcılara, toplam 2 milyar 731 milyon 900 bin euro dağıtıldı.
Türk ekiplerine yapılan ödemeler de belli oldu. İşte detaylar...