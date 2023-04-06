Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan Galatasaray, 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü. Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 geride girdi.
Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu'dan kırmızı kart açıklaması!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'la karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, mücadelenin 39. dakikasında direkt kırmızı kart görmüştü. 42 yaşındaki çalıştırıcı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Müsabakanın 51. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle yeniden beraberliği yakalayan (2-2) Galatasaray, Szysz'in 66. dakikadaki golüne engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-2 kazandı.
Bu sonuçla tur atlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, Galatasaray organizasyondan elendi.