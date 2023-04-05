Süper Lig'de şampiyonluk yarışının büyük favorisi Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını planlıyor.
TRANSFER HABERİ: Orta sahaya İsviçre çakısı! Galatasaray'dan yeni sezon hamlesi
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'nın olası ayrılığında flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom, bonservisi Juventus'ta bulunan o yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansla İtalyan takımlarının dikkatini çeken Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın harekete geçildi.
Aslan bu doğrultuda araştırmalarını sürdürüyordu.