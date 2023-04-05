TRANSFER HABERİ: Orta sahaya İsviçre çakısı! Galatasaray'dan yeni sezon hamlesi

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'nın olası ayrılığında flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom, bonservisi Juventus'ta bulunan o yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 06:40