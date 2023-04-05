GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim düğmeye bastı! Torreira ayrılırsa...

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması başladı. Liderlikte büyük bir pay sahibi olan Lucas Torreira, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif almaya devam ediyor. Cimbom, yıldız oyuncunun sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın düğmeye bastı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 06:40