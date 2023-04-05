G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta?
Fransızlar bonservisi duyurdu! Sacha Boey...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Jesus geldi 4 futbolcunun F.Bahçe kariyeri bitti
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Gedson Fernandes'e İngiliz talip! Gedson Fernandes'e İngiliz talip! 09:36
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 09:34
Fransızlar bonservisi duyurdu! Sacha Boey... Fransızlar bonservisi duyurdu! Sacha Boey... 09:27
Maç sonu flaş yorum: Reaksiyon gösteremedi Maç sonu flaş yorum: Reaksiyon gösteremedi 08:56
Fırtına'da o isme dikkat çeken yorum! Fırtına'da o isme dikkat çeken yorum! 08:48
TFF reddetti! Kartal UEFA'ya gidecek TFF reddetti! Kartal UEFA'ya gidecek 00:51
Daha Eski
G.Saray'dan yeni sezon hamlesi! G.Saray'dan yeni sezon hamlesi! 00:27
Yönetim kolları sıvadı! 9 puanlık fark sonrası büyük jest Yönetim kolları sıvadı! 9 puanlık fark sonrası büyük jest 00:27
Redmond değere bindi! İngilizler devrede Redmond değere bindi! İngilizler devrede 00:17
Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti! Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti! 00:11
Trabzonspor veda etti! Trabzonspor veda etti! 00:11
Ankara'da gergin anlar! Ankara'da gergin anlar! 00:11
SON DAKİKA