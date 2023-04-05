Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Arsenal, Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey ile uzun süredir ilgileniyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fransızlar bonservisi duyurdu! Sacha Boey...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Sacha Boey için Avrupa devleri sıraya girdi. Son olarak Fransız basınında yer alan haberde sarı-kırmızılıların istediği bonservis bedeli belirlendi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Arsenal, Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey ile uzun süredir ilgileniyor.
Arsenal, G.Saray'ın Adana Demirspor'la oynadığı lig sınavına gözlemcilerini gönderdi.
İngiliz kulübüne iletilen raporlarda oyuncunun transfer edilmesi gerektiği belirtildi.