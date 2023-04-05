İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United'ın uzun süredir devam eden satılacağı iddiaları 2021'in son aylarında resmiyete döküldü.
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İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Newcastle United'ın uzun süredir devam eden satılacağı iddiaları 2021'in son aylarında resmiyete döküldü.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, 352 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibini satın aldı.
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Satın alma işlemi resmen tamamlanırken Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman oldu.