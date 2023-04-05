Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'da Zaniolo tepkisi! Sosyal medyada...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılı takımda sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Zaniolo, Roma'lı taraftarları ise çileden çıkardı. İtalyan oyuncunun performansı kadar son yaptığı davranış dikkat çekti. GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.
Cimbom; Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira takviyeleriyle gündem oldu.