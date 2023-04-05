Galatasaray Başakşehir maçında 600. gol Mauro Icardi’den!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir’le karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-kırmızılıların 2. golünü kaydeden Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde atılan 600. gol oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 22:54
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.
Cimbom'un 2. golünü Arjantinli yıldız Mauro Icardi attı.
Bu gol aynı zamanda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde resmi maçlarda atılan 600. gol olarak kayıtlara geçti.