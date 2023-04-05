Galatasaray'ın bir süredir temaslarda bulunduğu Moussa Dembele'de düğüm çözüldü.
Galatasaray radarındaki Moussa Dembele kararını verdi! Transfer olacak
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray gelecek sezonun planlamalarını yapmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Cimbom kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin radarında Moussa Dembele vardı. Fransız futbolcudan Galatasaray'a haber geldi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 05.04.2023- 13:28
Galatasaray'ın hayallerini süsleyen Moussa Dembele transfer kararını verdi.