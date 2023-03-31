Galatasaray, yaz transfer döneminde Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ısrarla istedi! İşte transferdeki ilk hedef
Yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağı yenileyen Galatasaray, devre arasında da takviyelerle kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk gelecek sezonun planlamasını yaparken, transferdeki ilk hedef olarak o ismin alınmasını istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kosovalı yıldız oynanan Kasımpaşa maçında Nicolo Zaniolo'nun attığı galibiyet golünde asisti yapan isim olmuştu.
Konyaspor deplasmanındaki golü ise Galatasaray'a yetmemişti.