GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ısrarla istedi! İşte transferdeki ilk hedef

Yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağı yenileyen Galatasaray, devre arasında da takviyelerle kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk gelecek sezonun planlamasını yaparken, transferdeki ilk hedef olarak o ismin alınmasını istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2023- 06:40