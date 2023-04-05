Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bittikten sonra kırılma noktası olarak görülen Adana Demirspor maçını kazanan Galatasaray'da herkes şampiyonluğa kilitlendi.
GALATASARAY HABERLERİ | Yönetim kolları sıvadı! 9 puanlık fark sonrası büyük jest
Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor engelini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucu ile puan farkını 9'a yüksetti. Şampiyonluk yolunda büüyk bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılarda yönetim, motivasyon için oyunculara prim dağıtacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sabah'ta yer alan habere göre zirve koltuğunda bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde oturan sarıkırmızılılarda yönetim takımın motivasyonunu artırmak için elinden geleni yapıyor.
Geçtiğimiz hafta futbol takımının birikmiş alacaklarını sıfırlayan Galatasaraylı kurmaylar, 8 milyon Euro maaş ödemesi yapmıştı.