Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Bu arada sarı-kırmızılılar, antrenman sonrasında birlikte iftar yaptı. İftara, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular katıldı.