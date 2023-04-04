Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü isimleri takviye etmişti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Dünya devleri peşinde
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında avantaj sahibi olan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için mesaiye erken başladı. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar rotayı İtalya'ya çevirdi. Cimbom'un istediği Çizme'deki yıldız golcüyü dünya devleri de listesine almış durumda. İşte o isim... | Galatasaray haberleri
Devre arasında da Nicolo Zaniolo transferi ile birlikte bu stratejiye devam edildi.
Kadrosuna Serie A'dan Mertens, Kaan Ayhan ve Zaniolo gibi isimleri katan G.Saray takviyelere yine bu ligden devam edecek gibi duruyor.