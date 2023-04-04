GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom şampiyonluğa koşuyor! Son 9 maçın...

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray, şampiyonluk hesaplarına başladı. En yakın rakibi olan Fenerbahçe'nin dev derbide Beşiktaş'a 4-2 kaybetmesi ile olaşn 9 puanlık farkın ardından Cimbom önemli bir avantajın sahibi oldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2023- 06:40