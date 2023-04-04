Süper Lig'de şampiyonluk için zaman Galatasaray'ın lehine işliyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom şampiyonluğa koşuyor! Son 9 maçın...
Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray, şampiyonluk hesaplarına başladı. En yakın rakibi olan Fenerbahçe'nin dev derbide Beşiktaş'a 4-2 kaybetmesi ile olaşn 9 puanlık farkın ardından Cimbom önemli bir avantajın sahibi oldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Adana Demirspor'u mağlup ederek moral bulan ve Konya yenilgisinin yaralarını saran sarı-kırmızılı ekipte gözler derbideydi.
Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamazken bu durum Galatasaraylıları da oldukça memnun etti.