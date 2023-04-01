Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı kazanıp en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Mavi-lacivertliler ise 3 puanı alarak Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray - Adana Demirspor maçının CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı kazanıp en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Mavi-lacivertliler ise 3 puanı alarak Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray - Adana Demirspor maçının CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Cherif.

NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşuyor.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

MERTENS KADROYA DÖNÜYOR

Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor.

BERKAN KUTLU, SARI KART CEZALISI

Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemiyor.

Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamıyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

"CİMBOM" YENİ SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.