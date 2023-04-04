GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Maldini Cimbom'un yıldızının peşinde!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Torreira için her gün yeni bir talip ortaya çıkıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Inter'ın ardından bir başka dev takım daha talip oldu. İşte transfere dair detaylar... GS SPOR HBAERLERİ...