Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yine yeniden Hakim Ziyech! Böyle transfer edilecek
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek yılların da planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım yaz transfer döneminde, devre arasında da gündeme gelen Hakim Ziyech için tekrar devreye girecek. Faslı yıldızın kaynağını ise hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda ara transferde de gündemine gelen Chelsea'nin Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i yeniden gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre; Erden Timur'un da transfer etmeye çalıştıklarını belirttiği Faslı yıldız için Galatasaray'ın planı belli oldu.