GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yine yeniden Hakim Ziyech! Böyle transfer edilecek

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yine yeniden Hakim Ziyech! Böyle transfer edilecek

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek yılların da planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım yaz transfer döneminde, devre arasında da gündeme gelen Hakim Ziyech için tekrar devreye girecek. Faslı yıldızın kaynağını ise hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 06:40