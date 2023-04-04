TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Isco kapışması!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Isco için karşı karşıya geldi. Bu transferde ayrıca Süper Lig'den sürpriz bir takım daha dahil oldu. İşte detaylar... FB GS SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2023- 12:40