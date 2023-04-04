Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de transfer için karşı karşıya.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Isco kapışması!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray Isco için karşı karşıya geldi. Bu transferde ayrıca Süper Lig'den sürpriz bir takım daha dahil oldu. İşte detaylar... FB GS SPOR HABERLERİ...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de transfer için karşı karşıya.
İki ezeli rakibi ayrıca Başakşehir'in de dahil olduğu öğrenildi.
Yeni sezon için şimdiden harekete geçen sarı-lacivertliler ve sarı-kırmızılılar bu defa İspanyol için yarışacaklar.