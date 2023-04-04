Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonu Domenec Torrent yönetiminde 13. sırada bitirmişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için inanılmaz rakam!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. Performansıyla bu sezon dikkat çeken performans sergileyen Kerem için işte gözden çıkarılan bonservis bedeli... GS SPOR HABERLERİ
Kötü tarihe geçen sezonun ardından kısa sürede toparlanan Aslan, Dursun Özbek yönetimi ve Okan Buruk ile sezona başladı.
Ligde inişli çıkışlı bir başlangıçtan sonra 14 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 63 puanla zirvede yer alıyor.