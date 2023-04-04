GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için inanılmaz rakam!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. Performansıyla bu sezon dikkat çeken performans sergileyen Kerem için işte gözden çıkarılan bonservis bedeli... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2023- 09:18