Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.