Anderson Talisca'nın arapsaçına dönen transferi netlik kazandı.
TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'da mutlu son! Yıllık ücreti...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Anderson Talisca konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Arap ekibi yakın zamanda transfere dair açıklama yapacak. İşte detaylar...
Anderson Talisca'nın arapsaçına dönen transferi netlik kazandı.
Galatasaray ve Beşiktaş'a da yazılan Brezilyalı yıldızın adı Brezilya ekipleriyle de anılıyordu.
Öte yandan Anderson Talisca geleceğiyle ilgili kesin kararını verdi.