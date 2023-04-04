TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'da mutlu son! Yıllık ücreti...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Anderson Talisca konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Arap ekibi yakın zamanda transfere dair açıklama yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2023- 15:36