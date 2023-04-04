Galatasaray, kiraladığı isimler için operasyona başlıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da operasyon başlıyor! Transferde Zaniolo taktiği uygulanacak
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Ligde oynadığı son 16 maçtan 15 galibiyet çıkartan sarı-kırmızılılarda kritik isimler ön plana çıktı. Cimbom, sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı oyuncular için harekete geçiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sabah'ın haberine göre takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica için yönetim harekete geçiyor.
Kulübü ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Norwich City'den 1 sezon için kiralandı.