Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! Kulübüyle görüşmeler başladı
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek yılların da planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un defansif bir orta saha talep etmesi sonucu yönetim harekete geçti. İşte Buruk'un istediği o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen ve adını yeniden Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak isteyen sarıkırmızılılar, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine takıma defansif orta sahasına alınması planlanıyor.