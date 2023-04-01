Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Dries Mertens uzun süre sonra döndü. Takımla idmanlara başladı. Çarşamba günü yaptığımız oyunda oynadı. Kaç dakika giderse, onu kullanmak istedik. O da oynamak istiyordu. Her oyuncu bizim için çok önemli. Mertens hücumda ve savunma geçişleri arasında önemli.

İyi bir takıma karşı oynayacağız. Seyircimizle birlikte kenetleneceğiz. Stada gelirken biz onlara el sallıyorduk, onlar bize yumruklarını gösteriyordu. Onlar da hazır, biz de sahada istediklerini vermek zorundayız.