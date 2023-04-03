GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanların Nicolo Zaniolo ısrarı! Yıldız ismin yerine gidecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arası transfer döneminde, Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar İtalyan kulübüne ayrıca oyuncunun sonraki satış karından yüzde 20 pay da verecek. Bu transfer Avrupa piyasasında da büyük ses getirirken, 23 yaşındaki futbolcunun talipleri de artıyor. Son olarak İtalyan basını, yıldız futbolcuyla yollarını ayıracak Çizme temsilcisinin Zaniolo'yu renklerine bağlamak istediğini yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)