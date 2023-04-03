Transferde bombalar peş peşe! Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu daha da güçlendirdi. Sezon sonunda hücum hattında büyük değişikliğe gidecek Cimbom'da birçok oyuncunun sözleşmesi de sona erecek. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, bu bölge için birçok yıldızın adı geçiyordu. Aslan, Mauro Icardi'nin tapusunu alamaması halinde o bölge için düşündüğü 4 dünya yıldızı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 11:07