Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve lider durumda olan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-kırmızılı takım gelecek yılların da planlamasını yaparken, ilk etapta sol bek bölgesini güçlendirme kararı aldı. Cimbom, o oyuncu ve kulübüyle ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, sol bek pozisyonu için scout ekibinin izlediği bir isim için temas kurdu.
Takvim'in haberine göre; Cimbom, Azerbaycan ekibi Karabağ'da forma giyen Toral Bayramov'u kadrosuna katmak istiyor.