Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş Buruk kararı! G.Saray'da keyifler yerine geldi
Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray'da moraller yüksek. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'yi yenmesi ile puan farkını açan sarı-kırmızılılarda gözler Okan Buruk'a çevrildi. Yönetim, 49 yaşındaki hocaya jest yapacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu galibiyetten sonra Cimbom, gözünü dev derbiye dikmişti.