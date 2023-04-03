GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş Buruk kararı! G.Saray'da keyifler yerine geldi

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray'da moraller yüksek. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'yi yenmesi ile puan farkını açan sarı-kırmızılılarda gözler Okan Buruk'a çevrildi. Yönetim, 49 yaşındaki hocaya jest yapacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40