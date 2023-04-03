Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Galibiyetin mimarıydı! Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun (p) golleriyle 2-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin mimarı olan Norveçli'yle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo (p) kaydetti.