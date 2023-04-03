Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında bulunan Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Fransa'dan L'Equipe gazetesine samimi bir röportaj verdi.
Galatasaray'da ayrılık sinyali! Sacha Boey ve transfer...
Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla göz dolduran Sacha Boey, Fransız basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40
Takvim'in derlediği haberde kariyerinde artık eşik atlama vaktinin geldiğini dile getiren futbolcu, "Türkiye'de iniş ve çıkışı yaşadım. Ama artık istikrarlıyım.
Sanırım yeni bir adım atmanın zamanı geldi.