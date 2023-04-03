Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Mauro Icardi'yle görüştü! İşte sinirinin sebebi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve oyun kenarına alınan Mauro Icardi, direkt soyunma odasına gitmişti. Teknik direktör Okan Buruk, bu konuyla ilgili Arjantinli yıldızla görüştü. İşte sinirinin sebebi... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakikalarda maçın kilidini çözen sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Midtsjö ve Zaniolo kaydetti.