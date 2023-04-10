Bu sezon 30 resmi maçta 72 puan toplayıp tarihe geçen Buruk'tan sonra en başarılı isim, ortalama 2.37 puana ulaşan Coşkun Özarı olurken, Galatasaray'a en çok kupa kazandıran isim olan Fatih Terim 1.99 ortalama yakaladı.