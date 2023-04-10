Bu sezon 30 resmi maçta 72 puan toplayıp tarihe geçen Buruk'tan sonra en başarılı isim, ortalama 2.37 puana ulaşan Coşkun Özarı olurken, Galatasaray'a en çok kupa kazandıran isim olan Fatih Terim 1.99 ortalama yakaladı.
Okan Buruk rekor kırdı! Tarihin en iyisi
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk sarı-kırmızılı ekibin tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. Maç başı 2.4 puan ortalamasıyla Süper Lig'de Cimbom tarihinin en yüksek ortalamasına sahip hoca oldu. İşte detaylar...
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda yakaladığı puan ortalamasıyla sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 karşılaşmada görev yapan Buruk, 23 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 72 puan toplayıp, 2.4 puan ortalamasına ulaştı.