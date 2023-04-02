TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gündemindeki Marco Asensio'nun istediği ücret belli oldu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, ligi şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi vizesi almayı hedefliyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesiyle birlikte transferde de istediği hamleleri yapabilecek. Aslan, yeni sezon için Real Madrid ile kontratı bitecek olan Marco Asensio'yu gündemine almıştı. Dünyaca ünlü oyuncunun istediği yıllık ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)