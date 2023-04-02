Manchester United'dan Galatasaray'a dev transfer! Zaniolo'nun yerine geliyor

Süper Lig'de Adana Demirspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Fenerbahçe ile olan puan farkını artıran sarı kırmızılıların gözü bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Cimbom, gelecek yılın planlamalarına şimdiden başladı. Yönetim, Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek yıldız bir isim için devreye girdi. Aslan'ın yeni transferi İngiliz devi Manchester United'dan gelecek. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2023- 10:54