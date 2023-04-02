Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devleri izliyordu! Sacha Boey'a Çizme kancası
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke Fransa'dan ve İngiltere'den talipler olduğu bilinirken, bir iddia da İtalyan basınından geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak kampta gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, takımın değişilmez oyuncularından oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan sarı-kırmızılılarda Sacha Boey yükselen grafiğiyle göz dolduruyor.