Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.
Galatasaray'da Mauro Icardi'den Adana Demirspor maçı sonrası şok hareket!
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Cimbom, zorlu müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maça ilk 11'de başlayan ancak etkisiz bir görüntü sergileyen Mauro Icardi ise karşılaşma sonrası şoke eden bir hareket yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, performansıyla bekleneni veremedi. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyu 83. dakikada oyundan aldı.
Mauro Icardi'nin yerine deneyimli oyuncu Bafetimbi Gomis oyuna dahil oldu.