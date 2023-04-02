Galatasaray'da Mauro Icardi'den Adana Demirspor maçı sonrası şok hareket!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Cimbom, zorlu müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maça ilk 11'de başlayan ancak etkisiz bir görüntü sergileyen Mauro Icardi ise karşılaşma sonrası şoke eden bir hareket yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2023- 09:39