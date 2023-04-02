Sakatlıktan yeni çıkan Mertens, eski formundan uzak bir görüntü çizdi. Galatasaray, ikinci yarıya da baskılı ve hızlı başladı. Abdülkerim Bardakcı, sadece duran toplarda değil, her pozisyonda rakip ceza sahasında gol aradı. Galatasaray gol geciktikçe telaş yaptı. Rakip ceza sahasında tehlike hunisi içindeki pozisyonlarda ya vurmakta geciktiler ya da pas opsiyonlarında tercih hatası yaptılar. Adana Demirspor oyunu hiç çirkinleştirmedi, açık bir futbolu tercih etti. Aslında Galatasaray'ın işini kolaylaştırabilecek bir oyun anlayışı idi bu.