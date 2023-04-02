Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası 2 yıldıza büyük övgü! "Takımı ayakta tuttular"
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve derbinin olduğu haftadan galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Hakemlerimiz, yaptıkları hatalarla adeta Türk futbolunun canına okuyorlar. Halil Umut Meler gibi başarılı hakemlerimiz de var. Ama başarılı hakem sayımız bir elin parmaklarını geçmez maalesef! Sözüm başarılı hakemlerimize değil. Performansı hiç iyi olmayan, takımlarımızın kaderleri ile oynayan hakemlerimize...
İlk yarıda Emre Akbaba, Mertens'in bileğini adeta biçiyor, pozisyonun tekrarını izlerken dehşete kapılıyor insan! Şansalan, bu pozisyona sarı kart çıkardı. Hadi diyelim Ali Şansalan görmedi, VAR neden hakemin bu korkunç hatasını düzeltmiyor! Garip şeyler olmaya başladı Türk futbolunda. Bu işin sorumluları, bizler gibi bu pozisyonları izliyorlar.
Bizler gazeteciyiz, doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Işık tutacağız futbolun aktörlerine. Peki ya bu işin sorumluları neden başını kuma gömüyor! Neden eğri bir cetvelle doğru çizmeye çalışıyorlar! Galatasaray ilk yarıda daha çok topla oynadı, daha çok şut attı, oyunun büyük bölümünü rakip ceza sahasında oynadı. Ama Adana Demirspor, çok tehlikeli kontrataklar geliştirdi.
Emre Akbaba ve Onyekuru ile iki topu direkten döndü. Bir pozisyonda da Sam Adekugbe, müthiş bir hamle ile adeta golü önledi. İlk yarıda Icardi çok ofsayta düştü, Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama bitirici paslarını ve şutlarını atamadı.
Galatasaray, ilk yarıda kenar ortalarını hep havadan yaptı, rakip savunma bu topları çok rahat çıkardı. Rashica çok iyi niyetli ama yaratıcılığı sınırlı bir oyuncu. Yine de dün Galatasaray'ın en çalışkan oyuncusuydu. Okan Buruk, böylesine önemli bir maçta neden Zaniolo ile maça başlamadı, onu da anlamış değilim.
Sakatlıktan yeni çıkan Mertens, eski formundan uzak bir görüntü çizdi. Galatasaray, ikinci yarıya da baskılı ve hızlı başladı. Abdülkerim Bardakcı, sadece duran toplarda değil, her pozisyonda rakip ceza sahasında gol aradı. Galatasaray gol geciktikçe telaş yaptı. Rakip ceza sahasında tehlike hunisi içindeki pozisyonlarda ya vurmakta geciktiler ya da pas opsiyonlarında tercih hatası yaptılar. Adana Demirspor oyunu hiç çirkinleştirmedi, açık bir futbolu tercih etti. Aslında Galatasaray'ın işini kolaylaştırabilecek bir oyun anlayışı idi bu.
Okan hoca, 64'te Mertens'i çıkararak Zaniolo'yu nihayet oyuna aldı. Maç, o dakikaya kadar Zaniolo'yu çağırıyordu oysa... Beklenen gol geciktikçe, konuk ekibin direnci ve cesareti arttı. Nelsson, Muslera'yı geçen bir pozisyonda çizgiden golü çıkardı.
Montella'nın öğrencileri, ikinci yarıda Galatasaray orta sahasının direncini kırıp, pas bağlantılarını kesince, Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı. Icardi'deki form düşüklüğü sürüyor. Maçın ikinci yarısında adeta saklambaç oynar gibiydi. Topun olduğu yerde yoktu. Icardi neden bu kadar formsuz? Okan hoca ve ekibinin Icardi'ye hırs aşılayıp, tekrar maçlara motive etmeli.
Okan hoca son kozlarını oynadı. Tam maç berabere mi bitecek denirken, Midtsjö harika bir golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Galatasaray, dün aldığı 3 puanla Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ezeli rakibini de strese soktu. Okan hocanın ikinci yarıda yaptığı değişiklikler tuttu. Bir alkış da Okan hocaya... Geç gelen galibiyet golünden sonra Okan Buruk ile Nef Stadı'nın tribünleri dolduran Galatasaraylıların sevinci ve mutluluğu yılbaşı kartpostalları gibiydi...
Zaniolo'nun penaltı golü, kalan haftalar için Galatasaray'a müthiş bir öz güven kazandırdı. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en kritik maçı kazandı. Şampiyonluk ruhu geri döndü. Bu müthiş birliktelik, Galatasaray'a şampiyonluğu getirecek gibi görünüyor. Ufukta şampiyonluk göründü!
ERMAN TOROĞLU - ALTIN GOL!
Yazıya başladığımda başladığımda dakika 87, skor 0-0 ama bu dakikaya kadar gol olmamasına rağmen çok kaliteli değil fakat heyecanlı bir maç izledik. Çok pozisyon da yoktu, bol ikili mücadele vardı. Topla daha fazla oynayan Galatasaray olmasına rağmen Adana Demirspor akıllı top oynadı.
Sarı-kırmızılılar yanlardan orta atıyordu ama hedefi bulamıyor, öylesine orta atıyordu. Maç o hale geldi ki iki taraf da kazanabilirdi ve ben bu satırlara geldiğimde Galatasaray golü buldu.
Bu maçta şu gözüktü; Galatasaray Konya yenilgisinden sonra psikolojik olarak bayağı yara almış. Tabii arkadan kovalayanlar yaklaşınca psikolojik baskı başlar. Bu da sahaya yansıdı.
Adana Demirsporlular aldıkları topları biraz daha dikkatli kullansalar, özellikle son topları maç farklı olabilirdi. Galatasaray maçın başından 60-70'inci dakikaya kadar hücum pres yapmaya kalkıştı ama ilerdekiler pres yaparken ortadakiler yapmayınca Adana Demirspor takımı bir iki top yapınca bütün Galatasaray takımını oyundan düşürdüler.
Bu maç Galatasaray için çok önemli neden? Çünkü ertesi gün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Sarı-kırmızılılarda o maçın da baskısı vardı. Tabii hakemin üzerinde de baskı büyüktü. Zaten tedirgin maç idare eden bir hakem. Bu maçta iyice tedirgin gözüktü.
Sarı kartlar vardı, kırmızı olmadı ama bence Emre Akbaba'nın yaptığı hareket kırmızı olması gerekirdi. Hakemin gözünün önünde oldu, Emre Akbaba direkt rakibine geldi. Topla rakibin ayağı arasında 40 cm fark vardı. Hadi hakem sarı diye değerlendirdi peki VAR'a ne demeli! Bence pozisyon gri değildi.
Galatasaray lehine verilen penaltı kararı da doğruydu. Galatasaray'ın dün gece Midtsjö'nün attığı şu gol için şu cümleyi yazabiliriz. Bu gol sarı-kırmızılılar için altın vuruştu, altın goldü, belki de bu gol Galatasaray'a lig şampiyonluğunu getirebilir. Çünkü aksi olsaydı o zaman çok farklı senaryolar çıkacaktı ortaya.
LEVENT TÜZEMEN - KRİTİK HAMLELER
Midtsjö öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü. Midtsjö öyle bir gol attı ki, psikolojik olarak Galatasaray'ı ayağa kaldırdı. Okan Burak'a, arkadaşlarına ve Galatasaray yönetimine Sırat Köprüsü gibi bir maçta dopdolu bir moral yükledi.
Midtsjö öyle bir gol attı ki, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Galatasaray takıldı' sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi.
Adana Demirspor, Galatasaray adına maçı zorlaştıracak her türlü oyunu sahneye koydu. Sıkı defans yaptılar, Onyekuru ve Akintola ile çıktıkları hızlı deparlarla taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdiler. Galatasaray topa hakimdi ama Adana Demirsporlu oyuncular hep tehlike kokuyorlardı.
Öyle ki Milli Takım'da şahane oynayan Rashica ile Kerem rakip ceza alanında inanılmaz top kayıpları yaparak olası pozisyonları engelledi. Galatasaraylı futbolcular sanki ilk kez top oynuyormuşçasına acemice pas hatası yapıp, top kayıpları yaşadılar.
Icardi'nin varlığı ile yokluğu belli değildi. Adana Demirsporlu futbolculara hiç yakıştıramadım; çoğu pozisyonda kendilerini yere atıp dakikalarca kalkmadılar ve oyunu soğutmak ve çirkinleştirmek adına her şeyi yaptılar.
Okan Buruk'un değişiklik hamleleri çok doğruydu. Galatasaray, Yunus ve Midtsjö sahaya dahil olduktan sonra oyunu çevirdi. Zaniolo, fiziki açıdan hazır olmamasına rağmen çok çalıştı. Sakin ve kaliteli bir penaltı attı. "Galatasaray'ı kollayacak" diye haber yapılan hakem Ali Şansalan, tedirgin bir maç yönetti. Kartlarında adaletli olamadı. Bu 3 puan G.Saray'ın yürüyüşünü perçinledi.
SERKAN KORKMAZ - DÖNÜŞ
Rashica ve Kerem'in dağınıklığı beklendikti, hatta sakatlıktan dönen Mertens'i de pek yadırgamıyordum ama Icardi ilk yarıdaki performansıyla "N'oldu bu adama" dedirtmişti bana. Biraz Oliveira, biraz Torreira ve gole en yakın isim olarak stoper Abdülkerim dışında, Adekugbe de takımı ayakta tutan isimler arasındaydı.
Muslera'yı çaresiz kılan iki eski Galatasaraylı'nın (Akbaba ve Onyekuru) şutları direği bulurken sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikayı şanslarının da yardımıyla golsüz tamamlamayı başardı. İşin daha da acayibi sahanın en iyisiyse bir başka eski Galatasaraylı Ndiaye idi.
Hem Kerem hem Rashica fazlaydı, Mertens yüzde 30'uyla oynuyordu. En az biri ivedilikle çıkmalı ve Buruk ikinci yarıya Zaniolo'yla başlamalıydı. Icardi 70. dakikaya kadar vites büyütmezse Gomis'i sahaya sürmek elzemdi. Bir yandan da Ndiaye performansı önderliğindeki konuk takımı durdurmak da gerekiyordu.
Okan hocanın ofansif riskler alması kaçınılmazdı; tabii eğer bir puana razı değilse. Keza galibiyete yakın taraf Demirspor gibi görünüyordu. Enteresandır ikinci devre aynı onbirlerle başladı. En azından Rashica ile Kerem artık daha derli toplu oynuyorlardı. Maçın ilk bir saati biterken sahadaki oyunculardan altısı sarı kart görmüş, maçın 22 kişiyle tamamlanma olasılığı hayli azdı.
Mertens kötü oyununun üzerine bir sarı kart görünce Zaniolo'nun kimin yerine gireceği netleşmiş oldu. Birkaç dakika sonraysa Midtsjö, Oliveira'nın yerine oyuna dahil oldu. Oliveira'nın da somurtarak kenara çıktığı o dakikada Norveçli'nin kariyerinin ve sezonun en önemli gollerinden birini atacağını kim bilebilirdi ki?
Bakalım, dünkü maçta sadece son on dakikayı domine edebilen Galatasaray'da, Midtsjö ve Zaniolo böyle oynarken, Okan hoca hala aynı isimlerde ısrarcı olmayı sürdürecek mi?