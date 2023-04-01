Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray'ın yeni transferi Portekiz'den

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir yıldızı gündeme aldı. Sarı kırmızılıların, Portekiz Ligi'nde forma giyen bir orta sahaya talip olduğu öğrenildi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un, transferi çok istediği kaydedildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2023- 12:24