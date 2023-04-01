Gelecek sezon Avrupa'yı da düşünerek orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.
Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray'ın yeni transferi Portekiz'den
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir yıldızı gündeme aldı. Sarı kırmızılıların, Portekiz Ligi'nde forma giyen bir orta sahaya talip olduğu öğrenildi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un, transferi çok istediği kaydedildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni Asır'da yer alan habere göre ülke basını, Galatasaray'ın Boavista forması giyen merkez orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı uzun bir süredir yakından takip ettiğini yazdı.
Haberde, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Kongolu yıldızı teknik direktör Okan Buruk kadrosunda görmek istiyor.