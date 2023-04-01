Real Madrid'den Galatasaray'a geliyor! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Yeni sezonda da iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen yönetim, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek o futbolcu için devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2023- 11:48