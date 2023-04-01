Spor Toto Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Real Madrid'den Galatasaray'a geliyor! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Yeni sezonda da iddialı isimleri kadrosuna katmak isteyen yönetim, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek o futbolcu için devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda tek hedef sezonu zirvede tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi için güçlü kadro kurmak.
Okan Buruk'un öğrencileri oynadığı 25 maç sonunda 60 puan topladı.