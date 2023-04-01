Hırvatlardan olay iddia! Dominik Livakovic, Galatasaray ve transfer...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonda kaleye takviye yapmak için harekete geçmişti. Yönetimin, A Milli Takım karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hırvat eldiven Dominik Livakovic için devreye girdiği belirtilmişti. Ancak transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)