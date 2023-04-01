Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Hırvatlardan olay iddia! Dominik Livakovic, Galatasaray ve transfer...
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonda kaleye takviye yapmak için harekete geçmişti. Yönetimin, A Milli Takım karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hırvat eldiven Dominik Livakovic için devreye girdiği belirtilmişti. Ancak transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı takım bir yandan şampiyonluk ipini göğüslemek isterken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Cimbom yeni sezon için transfer harekatına şimdiden başladı.