Maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan lider Galatasaray, Nef Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Zirve yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı. Şampiyonluk mücadelesinde bu hafta Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk ederken, Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. İşte Süper Lig'de zirve yarışında 3 büyüklerin kalan maçları...
Aslan zorlu maçı kazanarak derbiyi rahat izlemek istiyor.
Pazar ise Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tam bir heyecan fırtınası yaşanacak.