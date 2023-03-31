TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk golcü! İtalyanlar Rasmus Hojlund'u duyurdu

Süper Lig'in lideri Galatasaray, transferde flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Cimbom, bu kez de İtalya'dan 20 yaşındaki gol makinesi Rasmus Hojlund'a talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2023- 11:03