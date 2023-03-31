Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk golcü! İtalyanlar Rasmus Hojlund'u duyurdu
Süper Lig'in lideri Galatasaray, transferde flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Cimbom, bu kez de İtalya'dan 20 yaşındaki gol makinesi Rasmus Hojlund'a talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde ses getirecek hamlelere imza atmak istiyor.
Nicolo Zaniolo gibi yıldız bir ismi renklerine bağlayan Aslan'ın yeni hedefi belli oldu.