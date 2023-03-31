Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
TRANSFER HABERLERİ: 4 büyükler yıldız futbolcunun peşinde! Kim alacak?
Avrupa'da Chelsea, Roma, Liverpool, Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Fabio Borini Karagümrük'te de forma giyiyor. Süper Lig'de de performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcuyu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da gözüne kestirdi. Peki kim alacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 31.03.2023- 09:37
Borini, "Özellikle ligin ilk 5 sırasında bulunan takımların hepsi durumumu sordu.
Kontratım haziranda bitiyor. Ailemin de fikrini alıp geleceğimle ilgili karar vereceğim" ifadesini kullandı.